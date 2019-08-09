Нападающий «Краснодара» Ари получил травму, из-за которой его не было в заявке на матч пятого тура чемпионата России против «Рубина». Форвард пропустит и предстоящую встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту»
Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели, — цитирует Ари РИА Новости.
Футболист травмировался в первой игре против «Порту» 7 августа. Та игра проходила на домашней арене «Краснодара» и завершилась победой португальского клуба — 1:0. Ответная встреча пройдёт 13 августа.
Ранее News.ru писал, что «Краснодар» отказался продавать нападающего Магомеда Шапи-Сулейманова в «Удинезе».