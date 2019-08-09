Фото: Laurie Dieffembacq/Global Look Press

«Зенит» опубликовал на своей странице в Twitter момент из матча пятого тура чемпионата России против московского «Динамо». На видео полузащитник петербургского клуба Малком бьёт мяч в сторону арбитра встречи Евгения Турбина.

Бразилец попал с 40 метров в рефери. На это Турбин показал футболисту большой палец вверх. Ранее футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, работающий с нападающим петербургского «Зенита» Малкомом, прокомментировал баннер болельщиков...