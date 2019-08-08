Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заинтересовал «Удинезе». Итальянский клуб обращался к «быкам» по поводу трансфера.
По информации «Чемпионата», руководство краснодарцев ответило на предложение отказом.
19-летний футболист является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне он вышел на поле в четырёх матчах чемпионата России и забил гол. Кроме того, на его счету одна встреча в Лиге чемпионов против «Порту».
Ранее защитник московского профессионального футбольного клуба ЦСКА Родриго Бекао перешёл в «Удинезе», писал News.ru.