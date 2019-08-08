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Перед матчем «Краснодар» — «Порту» в рамках третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов было аннулировано около трёхсот билетов в связи с их перепродажей.

Перед матчем «Краснодар» – «Порту» было аннулировано около трёхсот билетов по той причине, что они участвовали в перепродаже​. ФК «Краснодар» предупреждал о том, что не следует приобретать билеты на сторонних...