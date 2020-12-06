Коваленко рассказала об отношении Глушакова к «Спартаку»

https://static.news.ru/photo/bdd0e642-37b5-11eb-acdc-fa163e074e61_660.jpg Ксения Коваленко Фото: kovalenko_ksenia11/instagram.com

Полузащитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко, встречающаяся с хавбеком «Химок» Денисом Глушаковым, рассказала об отношении футболиста к «Спартаку».

По словам Коваленко, ей очень обидно за то, как болельщики относятся к Глушакову. Футболист всегда больше думает о других людях, нежели о себе. Нередко такое отношение к окружающим идёт ему во вред, считает Коваленко.

Игрок ЦСКА также отметила, что не у каждого футболиста есть отдельный кабинет, где хранится всё связанное со «Спартаком» и российской сборной. Глушаков очень сильно дорожит этим, для него это настоящее сокровище.

Денис развалил «Спартак»? Это созданный имидж. Просто не понимаю людей, которые вообще не знают Дениса, прочитали какую-то новость в Интернете и пишут, — подчеркнула Коваленко, слова которой приводит Sports.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победил волгоградский «Ротор» со счётом 5:0.

Встреча проходила на домашнем стадионе команды из столицы Кубани. Ари открыл счёт на 14-й минуте, на 41-й он же увеличил разрыв, реализовав пенальти. Через две минуты отличился Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й и 90-й минутах дважды забил шведский легионер «Краснодара» Виктор Классон.