Корейский клуб извинился за секс-куклы на футбольном матче

https://static.news.ru/photo/6025ac94-98ff-11ea-aaee-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Сеул/vk.com

Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» извинился за размещение на трибунах 30 секс-кукол, которые заменяли зрителей во время матча.

Болельщики раскритиковали клуб за куклы время домашнего матча «Сеула» против «Кванчжу» (1:0). Руководство команды принесло свои извинения, отметив, что в клубе не знали о предназначении манекенов. На некоторых куклах были футболки с рекламой магазина секс-игрушек, но в «Сеуле» заявили, что не проверили компанию-поставщика манекенов.

Ранее полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован за нарушение режима самоизоляции. Хадсон-Одои пригласил к себе девушку, а ночью в дом игрока были вызваны полиция и скорая помощь. В итоге силовики задержали футболиста за нарушение самоизоляции, писал NEWS.ru.