15 августа на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» принимал швейцарский «Тун» в ответной игре третьего квалификационного этапа Лиги Европы. Для подопечных Марка Шнайдера встреча в столице оказалась вторым поражением. И если в первом матче «Тун» сумел сравнять счёт и пропустить на последних минутах, то в Москве коллектив повёл в счёте, забив быстрый гол на седьмой минуте. Однако это не помешало «красно-белым» во второй сорокапятиминутке перевернуть ход противостояния. В итоге матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Олега Кононова.

Главный тренер футбольного клуба «Тун» Марк Шнайдер прокомментировал поражение своей команды.

— Мы очень хорошо начали матч, и гол нам очень сильно помог, но дальше началось большое количество ошибок, очень часто теряли мяч. Такие команды, как «Спартак», это не прощают. Они это доказали и наказали нас дважды. В конце мои игроки начали уже уставать. Тем не менее я считаю, что мы провели достаточно качественный матч, не опускаем голову и двигаемся дальше.

— Как вам игралось на настоящем поле, а не на искусственном, как в Швейцарии?

— В качестве поля для нас не было большой разницы. Самая большая разница была в атмосфере. В Швейцарии всего два таких стадиона. Нам очень понравилось здесь играть, почувствовали, что такое настоящий большой дух европейского футбола. Болельщики очень помогли «Спартаку».

Марк Шнайдер Сергей Булкин/News.ru

— Какие слабые стороны вы для себя отметили в московской команде после первой игры?

— Конечно, мы обращали внимание на некоторые слабые места, в частности, я просил игроков бежать через фланговые атаки, а не через центр.

— Это несколько противоречит двум эпизодам, когда игроки бежали через центр.

— Да, действительно, у нас было два отличных момента, тем не менее я не стал бы говорить, что это системная наработка, просто проходили два раза очень хорошо передачи по центру, одна из которых должна была превратиться в гол. Мы знали, когда ехали в Москву, что не будет много моментов, и нам нужно использовать те шансы, которые у нас появятся.

— Голкипер пропустил несколько неудачных мячей. Что он сказал в раздевалке своим партнёрам? Извинился ли перед ними?

— Да, он действительно допустил несколько ошибок, но все совершают ошибки, это свойственно каждому человеку. Несмотря на то что оба противостояния закончились для нас поражением, мы не собираемся опускать голову.

— Ваша команда всегда обладает такими волевыми качествами и борется до последней минуты?

— Безусловно, это то качество, которое мы ищем во всех игроках, которые к нам приходят и играют. Мы стараемся становиться лучше. Сегодня результат для нас оказался неутешительным, но хочу сказать, что мы провели достаточно качественный матч.

— Сложилось впечатление, что вы особенно тщательно готовились к Зелимхану Бакаеву, увидев, как он играет в первом матче. Сегодня не дали ему сделать то, на что способен.

— Нет, отдельно к нему мы не готовились. «Спартак» обладает высококвалифицированными футболистами, готовились ко всем футболистам. Да, у него очень качественная левая нога. К сожалению, об этом до первого матча мы не знали. Возможно, из-за этого не очень хорошо подготовились. Но нам удалось его сдержать в ответной игре, значит, была сделана качественная работа над ошибками. Несмотря на то что мы проиграли, хотелось бы поблагодарить за гостеприимство, нам всё очень понравилось.

Наставник «красно-белых» Олег Кононов после победы был эмоционально сдержан.

— Самое главное, что мы выиграли и прошли дальше. Если по ходу игры первые минуты нам не удались, понятно, что «Тун» настраивался на игру и в первую очередь ставил себе задачу забить как можно быстрее, им это удалось, нам, к сожалению, не удалось сдержать их атаки, но затем мы стали более концентрированно играть как в первом, так и во втором тайме. Мы сумели забить, создавая при этом дополнительные моменты.

— По первому тайму создалось ощущение, что у Резуана Мирзова не пошла игра. Была уверенность, что после первого тайма он не появится на поле. Обсуждалась ли в раздевалке замена полузащитника? Почему решили дать ему ещё время?

— Не обсуждалось, потому что в первую очередь я сам с ним поговорил. Зная его характер и зная, как он может играть, дал ему проявить себя в эти минуты во втором тайме. Он отдал голевую передачу.

— Довольно часто, когда он получает мяч, он постоянно идёт в обыгрыш, смещается, пытается бить. Это такая задача или его самодеятельность?

— Первое: если вы заметили, у нас каждый из нападающих, который играет на фланге, умеет обыгрывать один на один, почему бы игроку не давать делать так, как он умеет? Тем более современный футбол создаётся на том, чтобы обыграть игрока и создать численное преимущество. Надо ещё работать на тему передачи, где он может отдать. На данный момент у него идёт адаптация, как и у других новых игроков.

— Казалось бы, в таком матче с соперником, который не привык играть на таких стадионах, сначала бы придавить, а потом спокойно играть, что не получилось. Вначале был недонастрой?

— Я не думаю, что это недонастрой, потому что после игры в Грозном мы серьёзно начали работать, обращали внимание на грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии, говорили о том, что команда очень быстрая, и они будут играть на нашей арене раскрепощённо и отдавать все силы, чтобы сделать сенсацию. Анализируя команду, каждого из игроков — это игроки европейского среднего уровня, а кто-то немного выше. А уровень Европы достаточно высокий. Физически команда готова, хорошо выглядит в атаке. Всё вместе говорит о том, что к команде надо очень серьёзно настраиваться. Может быть, наши первые минуты были связаны с тем, что наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первые минуты первого матча, у них не было такой целостной игры, как сегодня. Далее всё-таки этот гол нас очень серьёзно и разозлил. Я благодарю команду за характер, за то, как отдельно каждый себя проявил.

Сергей Булкин/News.ru

— На 34-й минуте Андре Шюррле подбежал к вам и просил что-то сказать игрокам? О неправильной работе в прессинге?

— Да, мы неправильно действовали в прессинге.

— Два выхода один на один к воротам «Спартака» в конце первого и начале второго. Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер не видит в этом системной проблемы. Как вы отреагировали на два эпизода? Не укрепило ли это в острой необходимости в приобретении высококачественного полузащитника?

— Мы обращали внимание на то, что команда строит игру через седьмого номера в позиции десятки, где он играл под нападающего, где, если распускать игру в обороне всей команды, особенно центральной зоны, этот игрок может отдать качественные передачи, также взять игру на себя. Любой игрок, который смещается в середину, отдаёт нападающему, потом уже форвард смещается с фланга, где сразу же идут передачи вразрез. К сожалению, мы эти два эпизода упустили, не так быстро перестроились, как надо было. Но мы работаем над этим. Мы учтём это в следующих играх, надеюсь, что этого не будет.

— Хотелось бы прояснить судьбу Лоренцо Мельгарехо. Он вроде бы и в команде, но говорили, что он покинет «Спартак». Каково ему метаться?

— Этот вопрос не ко мне, а к Мельгарехо. Он не мечется, а работает. У нас был серьёзный разговор, где мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, когда готов выходить. Я жду от него дальнейшего прогресса.

— Третий матч подряд вы без классического костюма. С чем связана смена имиджа — это чисто на фарт или реакция на болельщиков, которые вывешивали пиджак?

— Хочется пошутить и наоборот. Я ранее говорил: как мне удобнее будет, так я и буду надевать одежду. Самое главное, чтобы она была аккуратная и приносила мне удовольствие. А в костюме вы меня ещё увидите.