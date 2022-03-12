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Колумбийский футболист «Зенита» назвал единственный минус жизни в России

Футболист «Зенита» Барриос признался, что не смог адаптироваться к климату в России
12:37, 12 марта 2022
Колумбийский футболист «Зенита» назвал единственный минус жизни в России Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признался, что не смог адаптироваться к климату в России, сообщает «Спорт день за днём». По словам футболиста, когда на улице холодно, тяжело получать удовольствие от всего, что не касается работы.

Признаюсь, что климат — единственная вещь в России, к чему я не адаптировался. Я — из страны, где 365 дней в году светит солнце. Когда на улице холодно, сложно получать удовольствие от всего, что не касается работы, — сказал футболист.

Колумбиец присоединился у «Зениту» в феврале 2019 года.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом». Защитник начал выступать за команду в 2019 году.

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