Колосков считает, что вместе с футболом нужно открыть музеи с кинотеатры

https://static.news.ru/photo/3a163088-a81c-11ea-90da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что наравне с открытием футбола для болельщиков необходимо открыть другие общественные места.

Футбол не может существовать сам по себе. Тогда и театры, музеи и кинотеатры нужно открывать. Всё взаимосвязано, — цитирует Колоскова РИА Новости.

Колосков считает, что в зависимости от динамики заболеваемости в каждом регионе через 3–4 тура могут разрешить запускать на стадион 30% болельщиков. Сам он отметил, что планирует посетить матчи «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить 10% трибун, писал NEWS.ru.