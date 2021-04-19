Колосков рассказал, как Суперлига повлияет на российские клубы

https://static.news.ru/photo/89381c5e-a0ea-11eb-8d29-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) поделился мнением по поводу создания футбольной Суперлиги, а также рассказал, как может повлиять на российские клубы новая футбольная лига.

Эта тема не новая, она поднималась на протяжении последних 10 лет, но каждый раз УЕФА и ФИФА удавалось отбиться от инициаторов. Причём аргументировано отбиться. А сейчас уже отбиться вряд ли получится. Уже определены структура и порядок формирования лиги и руководства. Ситуация очень критическая. С моей точки зрения, это решение нанесёт колоссальный урон всему футболу. Суперлига расколет европейский футбол на клубном уровне. Будет нарушен главный принцип соревнований УЕФА — принцип солидарности. Теперь все средства, которые будут зарабатываться в этой лиге, будут оседать на счетах клубов — участников лиги. Следовательно, ни о какой солидарности, финансовой помощи менее крупным клубам не будет идти речи, — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru .

По мнению Колоскова, Суперлига негативно повлияет в том числе на российские клубы.

Участники европейских соревнований получают приличный гонорар. Особенно в Лиге чемпионов (25 млн евро). Это хорошие деньги. По сути, половина бюджета многих российских клубов. Если Суперлига будет создана, то наши клубы лишатся этой возможности. Я уже молчу про то, что к нам перестанут приезжать европейские гранды: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Бавария», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru .

Ранее сообщалось, что 12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Против создания футбольного турнира «Суперлига» выступил и российский боец, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.