https://static.news.ru/photo/43f48346-cff7-11e9-b5a4-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Павлу Мамаеву и Александру Кокорину нужно завоёвывать право играть в своих клубах, после того как они выйдут из тюрьмы.

Главное ребятам, после того как они выйдут из тюрьмы, опять завоевать прав играть в своих командах. А про сборную говорить ещё рано, но я очень надеюсь, что ребята смогут вернутся, — сказал министр в видео-интервью РИА Новостям.

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства осуждённых по делу о драках в центре Москвы полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла об условно-досрочном освобождении (УДО).

Пресненский суд Москвы приговорил 8 мая Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Мосгорсуд 13 июня отменил приговор и вынес новый, назначив те же сроки, пересчитав их время содержания под стражей из расчёта день за полтора. Таким образом, осуждённым осталось отсидеть около полугода.

В колонии рассказали о поведении Кокорина и Мамаева, писал News.ru.