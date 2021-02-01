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Футбол

Кокорин забил на тренировке «Фиорентины» с паса Рибери

17:07, 01 февраля 2021 10
Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: vk.com/kokorink9

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин забил мяч на тренировке итальянского клуба с передачи Франка Рибери. Видео было опубликовано на странице «Фиалок» в Twitter.

Россиянин бил без сопротивления, а передачу Рибери ему отдавал пяткой.

Бывший нападающий «Спартака» официально стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. Трансфер обошёлся «фиалкам» в €4,5 млн.

Как писал NEWS.ru, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал «Фиорентину» последним шансом для Кокорина.

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