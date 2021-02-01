Кокорин забил на тренировке «Фиорентины» с паса Рибери

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин забил мяч на тренировке итальянского клуба с передачи Франка Рибери. Видео было опубликовано на странице «Фиалок» в Twitter.
Россиянин бил без сопротивления, а передачу Рибери ему отдавал пяткой.
RibÃ©ry Kokorin— ACF Fiorentina (@acffiorentina)
#ForzaViola #Fiorentina #FIOvINT @FranckRibery pic.twitter.com/jswTGzm1rE February 1, 2021
Бывший нападающий «Спартака» официально стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. Трансфер обошёлся «фиалкам» в €4,5 млн.
Как писал NEWS.ru, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал «Фиорентину» последним шансом для Кокорина.