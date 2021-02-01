Кокорин забил на тренировке «Фиорентины» с паса Рибери

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33-летний нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси трижды нарушил пункт контракта, который запрещает критиковать сотрудников и руководство футбольного клуба.

Игрок обязуется не использовать социальные сети во время, когда он находится в рамках дисциплины клуба, и особенно, но не ограничиваясь этим, во время матчей, тренировок и сборов, — гласит седьмой...