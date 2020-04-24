Кокорин опроверг слухи о переходе в «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/166c1bd2-ec67-11e9-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, опроверг слухи о переходе в московский «Локомотив». Футболист заявил, что им интересуются три итальянских клуба.

По словам Кокорина, представители «Локомотива» даже не связывались с ним.

Если всё правда, то может быть очень интересно. Все три клуба — топовые. <...> «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал. Я в «Рому» хочу, она есть в этом списке? — заявил Кокорин в интервью Евгению Савину.

Как писал NEWS.ru, переживший тюремное заключение и споры вокруг контракта с «Зенитом» Кокорин заявил, что перешёл бы в европейский клуб с амбициями даже на пониженную зарплату.