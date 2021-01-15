Клип с Роналдиньо в окружении моделей собрал миллионы просмотров

https://static.news.ru/photo/f908a67a-580b-11eb-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: TROPA DO BRUXO/youtube.com

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо снялся в музыкальном клипе группы Tropa do Bruxo.

Ролик на YouTube посмотрели более 2,5 миллиона раз менее чем за месяц. 40-летнего экс-футболиста в клипе окружают модели. Роналдиньо на одних кадрах веселится у бассейна с девушками, на других — сидит за карточным столом.

Бывший футболист является исполнительным продюсером Tropa do Bruxo. Бразилец планирует поучаствовать в записи и выпуске восьми композиций в 2021 году.

В 2020 году Роналдиньо отбыл шесть месяцев тюремного заключения в Парагвае. Его признали виновным в использовании поддельного паспорта. Как писал NEWS.ru, полиция обнаружила фальшивые документы на имя экс-футболиста и его старшего брата Роберто при обыске номера, где они остановились.

Роналдиньо в составе сборной Бразилии завоевал титул чемпиона мира в 2002 году. Помимо «Барселоны», он выступал за французский ПСЖ, «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро». В 2005 году Роналдиньо стал обладателем одной из главных индивидуальных наград в футболе — «Золотого мяча».