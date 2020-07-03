КДК РФС дисквалифицировал Зобнина на два матча чемпионата России

https://static.news.ru/photo/39f323ca-bd5e-11ea-8413-fa163e074e61_660.jpg Роман Зобнин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака» Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча чемпионата России, следует из сообщения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС).

Так, Роман Зобнин получил красную карточку в матче 25 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» и досрочно покинул поле. Решение о дисквалификации на пять матчей также было принято в отношении администратора ФК «Локомотив» Руслана Элдерханова. Его оштрафовали на 200 000 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Зобнина Р. (ФК «Спартак-Москва» г. Москва) на 2 (два) матча Чемпионата России по футболу, — говорится в официальном сообщении РФС.

Как писал NEWS.ru, столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло 30 июня в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев».

На 27-й минуте встречи полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счёт после передачи защитника «армейцев» Марио Фернандеса.

На 77-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин после отмашки локтем в сторону оппонента Ивана Облякова.

На 96-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич увеличил отрыв, забив гол на последней секунде встречи.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в запасе 41 очко. Вслед за «армейцами» идёт «Спартак». Отрыв между командами составляет девять очков.

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