Полузащитник футбольного клуба «Балтика» Младен Кашчелан в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал о целях команды на сезон, а также о том, за счёт чего калининградцам удалось на выезде переиграть подмосковные «Химки» (1:0).

— Раньше в родных стенах «Химки» было невозможно обыграть, но вы нанесли им первое домашнее поражение. Как это получилось?

— Не знаю ни одну команду в мире, которая могла бы добиться победы до матча. Мы приехали уверенные в своих силах, несмотря на то что не так давно отыграли 120 минут в Кубке России с московским «Локомотивом» (1:1, пенальти 1:4). «Балтика» не была в идеальном состоянии, футболисты не в самых лучших кондициях, но нам хватило уверенности и напора, чтобы добыть три очка.

— В чём секрет калининградского коллектива? Вы не проигрываете с начала августа.

— Это результат кропотливой работы на тренировках. Плюс хорошая организация процесса и виденье игры тренерским штабом. Руководство нам доверяет, что вселяет уверенность в ребят, выходящих на поле.

— Вы достаточно эмоционально провели встречу с химчанами, часто апеллировали к судье. Были не совсем довольны работой бригады судей?

— Да, был ряд не совсем понятных решений. К примеру, взять момент с Аллефом, когда, на мой взгляд, было нарушение в штрафной «Химок». У него был мяч, он выиграл позицию у защитника. Мне показалось, что его всё же сбивали — это пенальти. Но у судьи было иное мнение. Надо посмотреть повтор, чтобы понять, что же там произошло.

— У вас даже главный тренер и его помощник получили по «горчичнику» за излишние эмоции на бровке.

— Да, у нас весь тренерский штаб очень активно провёл данный матч. Даже, раз на это обратил внимание рефери, слишком активно (улыбается).

— Порой создавалось ощущение, что Евгений Калешин — это ваш 12-й игрок. Согласитесь?

— Конечно. Может, он вспомнил свою игровую карьеру, поэтому почти всю бровку закрывал, давая нам ценные указания (улыбается). Мне, кстати, такой метод работы, когда тренер активен на бровке, помогает. Это всегда легче и приятнее играть.

Евгений Калешин, главный тренер fckhimki.ru

— Что скажете о качестве поля? Газон был мокрый, поэтому многие игроки поскальзывались. Сыграло ли это на руку «Балтике»?

— Не знаю. Да, газон был очень скользкий, что иногда мешало. Но отскок мяча был очень странный. Когда покрытие влажное — мяч всегда ускоряется, а тут этого не было. Но ничего, не стоит на таких моментах делать акцент. Главное, что мы выиграли.

— Теперь получите небольшую передышку после насыщенного графика?

— Да нет времени особо расслабляться, думаем о следующей встрече. Нам предстоит дома принять «Краснодар-2», так что все мысли только об этом. Мы немного перевели дух в понедельник (30 сентября), и всё, начинаем готовиться. За победу над «Химками» не даётся шесть очков, так что не время расслабляться. К концу сезона будем смотреть.

— «Балтика» идёт в середине турнирной таблицы первенства ФНЛ. Какие цели поставлены перед командой?

— Нам надо выигрывать каждый матч, идти шаг за шагом.

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— То есть конкретной задачи нет? Бороться за «стыки», быть в восьмёрке или что-то другое.

— Посмотрим. Если добиваться успеха в каждой встрече, то тогда цели будут самыми высокими.