https://static.news.ru/photo/efb6c3fc-e437-11e9-a8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.ru

Полузащитник калининградской «Балтики» Младен Кашчелан считает, что его команда была не в оптимальном состоянии в матче с «Химками» (1:0), но это не помешало клубу добиться очередной победы.

Мы приехали уверенные в своих силах, несмотря на то что не так давно отыграли 120 минут в Кубке России с московским «Локомотивом» (1:1, пенальти 1:4). «Балтика» не была в идеальном состоянии, футболисты не в самых лучших кондициях, но нам хватило уверенности и напора, чтобы добыть три очка, — рассказал хавбек в интервью News.ru.

Кашчелан отметил, что остался недоволен судейством в матче. Он считает, что рефери должен был поставить пенальти в ворота «Химок» за фол на Аллефе.

Ранее News.ru писал, что знаменитого тренера по лёгкой атлетике надолго отстранили от спорта.