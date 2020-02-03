https://static.news.ru/photo/34270cbe-4689-11ea-bc52-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подписал новый пятилетний контракт, детали соглашения не разглашаются.

Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот пятилетний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним, — приводит слова президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца пресс-служба команды.

51-летний специалист возглавил «жёлто-синих» в декабре 2017 года. В текущем сезоне его подопечные занимают третью строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) после первой половины чемпионата.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на поздравление своих подопечных с днём рождения. В воскресенье, 2 февраля, наставнику «жёлто-синих» исполнился 51 год, ранее писал NEWS.ru.