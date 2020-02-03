https://static.news.ru/photo/f1b704ae-466c-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на поздравление своих подопечных с днём рождения. В воскресенье, 2 февраля, наставнику «жёлто-синих» исполнился 51 год.

Среди всех «модных подарочков» тренер коллектива отметил рюкзак.

Не очень понимаю. Есть две версии. Первая, они хотят, чтобы я стал таким же модным, как они, хотя мне уже 51 год. Вторая, намёк на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать, — сказал Карпин в интервью клубному каналу.

Кроме того, российский специалист выделил слова полузащитника Александра Саплинова, который пожелал тренеру больше таких же игроков, как он сам.

Если бы у меня было больше таких футболистов как ты, то я бы точно до 51 года не дотянул бы, — заключил наставник.

Три клуба Российской премьер-лиги проявляют интерес к бразильскому защитнику итальянской «Ромы» Жуану Жезусу, ранее писал NEWS.ru.