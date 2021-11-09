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Футбол

Карпин назвал процент вакцинированных футболистов в сборной России

21:31, 09 ноября 2021
Карпин назвал процент вакцинированных футболистов в сборной России Валерий Карпин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в команде. Он назвал процент привитых на данный момент футболистов. Его слова передаёт «Спорт-Экспресс».

Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны — кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет — не мой вопрос. Процентов 70 сейчас привито, — сказал Карпин.

Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с командой Кипра, а 14 ноября в Сплите с Хорватией.

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022. 

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