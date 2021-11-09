Карпин назвал процент вакцинированных футболистов в сборной России

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Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что московскому «Спартаку» необходимо отправить в отставку действующего главного тренера Руя Виторию. Как сказал специалист «Советскому спорту», в период работы португальца лидеры команды заметно сдали.

Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но всё равно...