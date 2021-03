Итальянцы высмеяли игру «ненужного даже любителям» Кокорина

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look press

При этом, в Сети россиянин подвергся жёсткой критике итальянцев. «Есть ли хоть одно видео, как Кокорин касается мяча?», «Какой игрок! Невероятная покупка Пранделли. Только аплодисменты!», «Нужно же было добраться до России, чтобы получить Кокорина. В январе», «Кокорин не нужен даже любителям», прокомментировали его игру итальянские болельщики.