Итальянцы высмеяли игру «ненужного даже любителям» Кокорина

https://static.news.ru/photo/4ede011e-7dbc-11eb-8c40-96000091f725_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look press

Итальянские фанаты высмеяли игру 29-летнего Александра Кокорина, который сейчас является нападающим футбольного клуба Флоренции «Фиорентина». В матче против «Ромы» форвард Кокорин вышел на поле во втором тайме, за 40 минут он 10 раз коснулся мяча, но ни разу не пробил по воротам и не совершил ни одной обводки. В итоге «Фиорентина» проиграла «Роме» со счётом 1:2.

Нужно дать ему время приспособиться к серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Кокорина не стоит. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянской лиги, — цитирует «Спорт-экспресс» главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли.

При этом, в Сети россиянин подвергся жёсткой критике итальянцев. «Есть ли хоть одно видео, как Кокорин касается мяча?», «Какой игрок! Невероятная покупка Пранделли. Только аплодисменты!», «Нужно же было добраться до России, чтобы получить Кокорина. В январе», «Кокорин не нужен даже любителям», прокомментировали его игру итальянские болельщики.

Andare fino in Russia per prendere #Kokorin . A gennaio.



Se non facesse piangere, farebbe ridere. Molto. #FiorentinaRoma — Simone Bargellini (@SimBarg) March 3, 2021

После проигрыша флорентийцев портал Fiorentinanews также раскритиковал игру Кокорина, отметив, что он «абсолютно не в форме, вне игры и вне всего».

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Кокорин по неизвестным причинам досрочно покинул тренировку 10 февраля. У главного тренера «Фиорентины» нет претензий к физической форме россиянина. О каких-либо травмах, полученных Кокориным, данных также нет. По информации источников, наставник «фиалок» в работе с российским нападающим в настоящее время делает упор на тактику. Пранделли пытается объяснить Кокорину его роль в схемах и построениях. Ожидается, что тренер будет постепенно увеличивать игровое время форварда.