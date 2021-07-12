Италия в огне, а Лондон в мусоре: как праздновали финал Евро

Итальянский триумф по итогам финала Евро-2020 оказался на удивление целомудренным и мирным, несмотря на громкую славу фанатов с Апеннинского полуострова. В Лондоне и в самой Италии болельщики мирно отмечали победу своей сборной, повсюду жгли файеры и пели песни. Реакция же английских фанатов была трагической. У сборной был шанс впервые за долгое время взять трофей, но они в очередной раз проиграли по пенальти на решающей стадии чемпионата. В ответ болельщики практически разнесли английскую столицу, уничтожали мусорные баки и избивали полицейских. Фото с прошедшей жаркой ночи — в галерее NEWS.ru.
Фанаты Италии отмечают победу
Agazzi/Fotogramma /Global Look Press
Ликование итальянских болельщиков
Maule / Fotogramma /Global Look Press
Празднование продолжалось всю ночь
Mauro Scrobogna /Global Look Press
Футбольные фанаты отмечают победу своей сборной
Christophe Gateau/Global Look Press
Улицы Рима заполнили толпы ликующих людей
Thomas Frey /Global Look Press
Итальянцы выиграли по пенальти 3-2 и стали двукратными чемпионами Европы
Mauro Scrobogna /Global Look Press
Последний раз Италия завоёвывала титут чемпионов Европы в 1968 году
Oliver Weiken /Global Look Press
В послематчевой серии вратарь Джанлуиджи Доннарумма дважды защитил ворота команды
Christian Charisius /Global Look Press
Англичане расстроены поражением
Илья Дмитрячев/ТАСС
Англия впервые в своей истории дошла до финала чемпионата Европы, уступив в нём сборной Италии в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2
Илья Дмитрячев/ТАСС
За порядком в ночном Лондоне следили усиленные отряды полиции
Юрий Михайленко/ТАСС