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Ликование итальянских болельщиков
Футбол

Италия в огне, а Лондон в мусоре: как праздновали финал Евро

12:56, 12 июля 2021
Фото: Maule / Fotogramma /Global Look Press
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Итальянский триумф по итогам финала Евро-2020 оказался на удивление целомудренным и мирным, несмотря на громкую славу фанатов с Апеннинского полуострова. В Лондоне и в самой Италии болельщики мирно отмечали победу своей сборной, повсюду жгли файеры и пели песни. Реакция же английских фанатов была трагической. У сборной был шанс впервые за долгое время взять трофей, но они в очередной раз проиграли по пенальти на решающей стадии чемпионата. В ответ болельщики практически разнесли английскую столицу, уничтожали мусорные баки и избивали полицейских. Фото с прошедшей жаркой ночи — в галерее NEWS.ru.

Фанаты Италии отмечают победу

Agazzi/Fotogramma /Global Look Press

Ликование итальянских болельщиков

Maule / Fotogramma /Global Look Press

Празднование продолжалось всю ночь

Mauro Scrobogna /Global Look Press

Футбольные фанаты отмечают победу своей сборной

Christophe Gateau/Global Look Press

Улицы Рима заполнили толпы ликующих людей

Thomas Frey /Global Look Press

Итальянцы выиграли по пенальти 3-2 и стали двукратными чемпионами Европы

Mauro Scrobogna /Global Look Press

Последний раз Италия завоёвывала титут чемпионов Европы в 1968 году

Oliver Weiken /Global Look Press

В послематчевой серии вратарь Джанлуиджи Доннарумма дважды защитил ворота команды

Christian Charisius /Global Look Press

Англичане расстроены поражением

Илья Дмитрячев/ТАСС

Англия впервые в своей истории дошла до финала чемпионата Европы, уступив в нём сборной Италии в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2

Илья Дмитрячев/ТАСС

За порядком в ночном Лондоне следили усиленные отряды полиции

Юрий Михайленко/ТАСС

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