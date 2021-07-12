Италия в огне, а Лондон в мусоре: как праздновали финал Евро

Итальянский триумф по итогам финала Евро-2020 оказался на удивление целомудренным и мирным, несмотря на громкую славу фанатов с Апеннинского полуострова. В Лондоне и в самой Италии болельщики мирно отмечали победу своей сборной, повсюду жгли файеры и пели песни. Реакция же английских фанатов была трагической. У сборной был шанс впервые за долгое время взять трофей, но они в очередной раз проиграли по пенальти на решающей стадии чемпионата. В ответ болельщики практически разнесли английскую столицу, уничтожали мусорные баки и избивали полицейских. Фото с прошедшей жаркой ночи — в галерее NEWS.ru.