Источник назвал Кумана будущим главным тренером «Барселоны»

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Новым главным тренером каталонского футбольного клуба «Барселона», исходя из сообщения источника, станет экс-игрок и наставник из Голландии Рональд Куман. Отмечается, что руководство команды и 57-летний специалист в настоящий момент ведут переговоры, которые уже находятся на завершающей стадии.

Об отставке тренера Кике Сетьена стало известно 17 августа. Об этом сообщил президент «сине-гранатовых» Жозеп Мария Бартомеу.

Специалист возглавил клуб в январе 2020 года. Тогда в чемпионате Испании «сине-гранатовые» по очкам шли вровень с мадридским «Реалом». Однако под руководством 61-летнего Сетьена в итоге проиграли Королевскому клубу борьбу за чемпионство.

14 августа «Барселона» с треском проиграла четвертьфинал Лиги Чемпионов немецкой «Баварии» (2:8). После того разгрома Бартомеу заявил о скорых переменах в клубе.

Как рассказал источник, контракт Кумана с «Барсой» будет подписан на два года. Второй из них придётся на время возможного прихода в каталонский клуб нового президента, сообщает El Mundo Deportivo. Ранее в качестве основного претендента на пост главного тренера СМИ называли наставника лондонского «Тоттенхема» Маурисио Почеттино.

В бытность игроком Куман, являющийся самым результативным защитником в истории мирового футбола, выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. В составе «сине-гранатовых» он выигрывал чемпионат Испании (четыре раза), Кубок Испании, Суперкубок Испании, почётный трофей Кубка Чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Как ранее писал NEWS.ru, футболист «Барселоны» Лионель Месси не заявлял никому из руководителей клуба о желании сменить команду. Слухи о том, что аргентинец заговорил о трансфере, появились после поражения каталонского клуба в Лиге чемпионов от «Баварии».