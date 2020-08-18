Испанская «Валенсия» оказалась на грани банкротства

https://static.news.ru/photo/a00829a8-e13a-11ea-885f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/instagram.com

Испанский футбольный клуб «Валенсия» в скором времени может стать банкротом. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что руководству «летучих мышей» в настоящее время нечем заплатить своим игрокам за второй круг прошедшего сезона. Спортсменам предложили получить на руки долговые расписки в качестве гаранта того, что деньги будут получены. Предполагаемый срок погашения — не ранее осени 2021 года.

Финансовые проблемы «Валенсии» связаны с кризисом на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Испанский коллектив вскоре могут признать банкротом. Ранее финансовый директор «летучих мышей» Инма Ибаньес лично обращался к игрокам. Он признавал, что команде нечем платить, сообщает AS.

По итогам прошедшего сезона «Валенсия» заняла 9-е место в чемпионате Испании. Команда не прошла ни в один европейский турнир.

Как ранее передавал NEWS.ru, «Валенсия» намерена расстаться с Денисом Черышевым. Россиянина выставили на трансфер.

Контракт 29-летнего Черышева с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года. По оценке ресурса Transfermarkt, трансферная стоимость российского полузащитника составляет €4,8 млн. Позднее отец Черышева сообщал, что игрок остаётся в клубе.