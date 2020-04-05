Испанская «Сельта» оштрафует Смолова из-за поездки в Россию

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Форвард клуба «Сельта» Фёдор Смолов будет оштрафован из-за того, что он нарушил режим самоизоляции, введённый в Испании.

Футболист неоднократно пытался получить у руководства клуба разрешение, чтобы покинуть страну. Но ему всё время отказывали. После нескольких попыток он всё же решил уехать в Россию, чтобы решить свои проблемы.

Смолов сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела, — цитирует Mundo Deportivo сообщение клуба.

NEWS.ru ранее писал о комментарии Сергея Прядкина касательно убытков в футболе из-за коронавируса.