Испанская «Сельта» оштрафует Смолова из-за поездки в Россию

Форвард клуба «Сельта» Фёдор Смолов будет оштрафован из-за того, что он нарушил режим самоизоляции, введённый в Испании.
Футболист неоднократно пытался получить у руководства клуба разрешение, чтобы покинуть страну. Но ему всё время отказывали. После нескольких попыток он всё же решил уехать в Россию, чтобы решить свои проблемы.
Смолов сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела, — цитирует Mundo Deportivo сообщение клуба.
NEWS.ru ранее писал о комментарии Сергея Прядкина касательно убытков в футболе из-за коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен