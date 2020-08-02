Инфантино продолжит руководить ФИФА в ходе расследования его дела

https://static.news.ru/photo/23e08508-d4a3-11ea-8e1c-fa163e074e61_660.jpg Джанни Инфантино Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Джанни Инфантино сохранит за собой пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) во время расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении него прокуратурой Швейцарии.

Ничто не мешает президенту исполнять свои обязанности. Он продолжит выполнять свои функции в ФИФА в полном объёме, — заявили в организации AP.

В федерации добавили, что хотя Инфантино является фигурантом расследования, ему не предъявлено никаких обвинений.

ФИФА убеждена, что в конце текущего расследования будет подтверждено, что президент не сделал ничего плохого, выполняя свои фидуциарные обязанности и встречаясь с генеральным прокурором Швейцарии, — добавили в организации.

Ранее NEWS.ru писал, что специальный прокурор Швейцарии Стефан Келлер возбудил уголовное дело в отношении Инфантино и главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Оба они неофициально встречались с экс-генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером во время расследования дел о коррупции в ФИФА. Надзорная комиссия прокуратуры и федеральный административный суд сочли это грубым нарушением служебных обязанностей Лаубера.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера.