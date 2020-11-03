Иммобиле и Лейва не сыграют с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/9f01dd94-1ddd-11eb-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сыграет с «Зенитом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщается, Иммобиле и полузащитник Лукас Лейва не полетели в Санкт-Петербург, несмотря на то что тренировались с «Лацио» в обычном режиме.

Причиной данного решения мог стать тот факт, что УЕФА не разрешил футболистам участвовать в матче, поскольку ранее они переболели коронавирусом, пишет Corriere dello Sport.

Встреча «Зенита» и «Лацио» состоится 4 ноября. Игра начнётся в 20:55 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Лацио».

По его словам, в матче сможет сыграть Артём Дзюба. В то же время Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Малком, Леон Мусаев и Дмитрий Чистяков не смогут помочь команде.