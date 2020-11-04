Игрок «Рубина» упал в обморок во время матча Кубка России

https://static.news.ru/photo/19791c4c-1e7c-11eb-9e28-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcrk/twitter.com

Полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич потерял сознание в ходе игры группового раунда Кубка России против «СКА-Хабаровск».

Во время матча нападающий хабаровской команды Владислав Брагин попал локтем по лицу спортсмена, после чего у него открылось кровотечение. Футболист упал в обморок и не смог самостоятельно покинуть поле.

«Рубин» произвёл вынужденную замену, вместо Йевтича на поле вышел Дмитрий Тарасов, отмечает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра. По его словам, он пытался поговорить с арбитром после инцидента, звонил ему четыре раза, однако тот не брал трубку. Инцидент произошёл 10 августа. Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку в матче любительской команды «Матч ТВ».