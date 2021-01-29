Ибрагимовича могут дисквалифицировать из-за конфликта с Лукаку

https://static.news.ru/photo/7a03e3ba-6307-11eb-a4f4-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Fototricarico/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить дисквалификацию на длительный срок из-за конфликта с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.

В концовке первого тайма матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2) футболист повздорил с нападающим Ромелу Лукаку. За грубую перепалку Ибрагимович получил жёлтую карточку, а затем был удалён во втором тайме.

Как сообщается, Ибрагимовича могут отстранить на 10 игр. Это произойдёт в том случае, если футболист будет признан виновным в проявлении расизма, пишет La Stampa. Стоит отметить, что некоторое время назад игрок рассказал о своём отношении к расизму.

Zlatan and Lukaku are going at it pic.twitter.com/yMLFI72tiz — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что защитник «Челси» Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в социальной сети.

Так, 21-летний игрок выложил скриншот переписки, где неизвестный в числе прочего называет его обезьяной.