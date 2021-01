Ибрагимовича могут дисквалифицировать из-за конфликта с Лукаку

В концовке первого тайма матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2) футболист повздорил с нападающим Ромелу Лукаку. За грубую перепалку Ибрагимович получил жёлтую карточку, а затем был удалён во втором тайме.

Как сообщается, Ибрагимовича могут отстранить на 10 игр. Это произойдёт в том случае, если футболист будет признан виновным в проявлении расизма, пишет La Stampa. Стоит отметить, что некоторое время назад игрок рассказал о своём отношении к расизму.