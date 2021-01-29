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Ибрагимовича могут дисквалифицировать из-за конфликта с Лукаку

17:03, 30 января 2021
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Фото: Fototricarico/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить дисквалификацию на длительный срок из-за конфликта с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.

В концовке первого тайма матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2) футболист повздорил с нападающим Ромелу Лукаку. За грубую перепалку Ибрагимович получил жёлтую карточку, а затем был удалён во втором тайме.

Как сообщается, Ибрагимовича могут отстранить на 10 игр. Это произойдёт в том случае, если футболист будет признан виновным в проявлении расизма, пишет La Stampa. Стоит отметить, что некоторое время назад игрок рассказал о своём отношении к расизму.

Ранее NEWS.ru писал, что защитник «Челси» Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в социальной сети.

Так, 21-летний игрок выложил скриншот переписки, где неизвестный в числе прочего называет его обезьяной.

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