Хызыр Аппаев официально перешёл в «Факел»

https://static.news.ru/photo/d96942e8-58bf-11eb-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий Хызыр Аппаев продолжит карьеру в «Факеле», следует из сообщения пресс-службы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Как сообщается, клуб достиг принципиальной договорённости о переходе форварда, который уже прибыл в расположение команды Олега Василенко на сбор в Турцию. Ранее Аппаев играл за «Текстильщик» — в текущем сезоне ФНЛ футболист отыграл 21 матч и забыл 5 голов.

Перед этим игрок выступал за «Дружбу», «Крылья Советов», «Краснодар», «Ротор», «Газовик», тульский «Арсенал», «Ригу», «Авангард» и «Тамбов».

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА назначил Дмитрия Крамаренко на должность тренера вратарей. По данным пресс-службы команды, 17 января он вместе с игроками отправится на зимние сборы в испанский Кампоамор.

Крамаренко 46 лет, он был вратарём клуба с 2002 по 2003 год. Игровую карьеру он завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских «Габале» и «Нефтчи», в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.