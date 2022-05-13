Хозяин Киева: история великого тренера Валерия Лобановского Титулованный специалист скоропостижно скончался ровно 20 лет назад

Фото Игорь Уткин/РИА Новости

Валерий Лобановский был не только культовым советским и украинским тренером, но и внёс огромный вклад в развитие мирового футбола. Его подход, принципы и наработки брали и до сих пор берут на вооружение многие специалисты, а количество титулов, завоёванных мэтром, не так-то просто подсчитать без калькулятора. Ровно 20 лет назад Лобановский умер в возрасте всего 63 лет. Вспоминаем основные вехи в биографии великого тренера.

Сам себе футболист

Лобановский родился в Киеве за два года до начала Великой Отечественной войны, пережил оккупацию, окончил школу с серебряной медалью. Параллельно с успехами в учёбе мальчик ярко проявлял себя в футболе, которым увлёкся с ранних лет. Окончив Футбольную школу молодёжи (ФШМ) в Киеве, Лобановский оказался в системе главного клуба города — «Динамо».

Игрок не был вундеркиндом, за основной состав киевлян он дебютировал только в возрасте 20 лет, прежде отыграв несколько сезонов за дубль. Однако современники отмечали хорошую выносливость, дисциплинированность, нестандартное мышление и технику молодого футболиста.

Лобановский выступал на позиции вингера, немало забивал, а одной из его главных фишек стало исполнение «сухого листа» — поражение ворот соперника прямым ударом с углового. В «Динамо» он выступал до 1964 года, выиграл с командой чемпионат и Кубок СССР. За национальную сборную страны динамовец провёл всего два матча. В те годы наставники сборной Советского Союза отдавали предпочтение другим атакующим футболистам.

Олимпийская сборная СССР по футболу. Слева — капитан команды Валерий Лобановский Юрий Сомов/РИА новости

Из «Динамо» Лобановский перебрался в одесский «Черноморец». После двух сезонов на берегу Чёрного моря Лобановский год поиграл за донецкий «Шахтёр», а в 1968-м решил окончательно повесить бутсы на гвоздь. На тот момент ему было всего 29 лет.

Легенда «Динамо»

Спустя несколько месяцев после окончания футбольной карьеры Лобановского позвали на должность главного тренера «Днепра», который тогда болтался в третьем по силе дивизионе страны. Молодой специалист произвёл фурор и за четыре сезона добрался с командой до Высшей лиги. В родном клубе Лобановского этот успех не мог остаться незамеченным — в 1973 году в возрасте всего 34 лет специалист принял предложение возглавить киевское «Динамо».

В те годы в чемпионате СССР за победу давали не три, а два очка, ничья, так же как и сейчас, оценивалась одним баллом. Так что тактика Лобановского, по которой он требовал от своей команды победы дома и ничьей на выезде, позволяла добиваться очень высоких результатов. Специалиста часто критиковали за скучный оборонительный футбол. Однако он приносил трофеи.

«Динамо» при Лобановском не только взяло умопомрачительные восемь титулов чемпиона СССР, шесть Кубков и три Суперкубка страны, но и произвело фурор на международной арене. Киевляне дважды завоёвывали Кубов обладателей Кубков (аналог современной Лиги Европы), а в 1975 году выиграли Суперкубок УЕФА.

В постсоветский период Лобановский возглавлял «Динамо» ещё шесть лет. Он успел пять раз выиграть с командой чемпионат Украины, три раза взять Кубок страны, а в сезоне-1998/99 добраться до полуфинала Лиги чемпионов. Сейчас такое достижение для любой команды из бывшего СССР кажется абсолютно нереальным.

Во главе сборных

Успехи Лобановского с киевским «Динамо» в советское время не могли не привести его в национальную команду. Он трижды возглавлял сборную СССР, а самым успешным получился отрезок с 1986 по 1990 год.

Капитан футбольной команды «Динамо» (Киев) Леонид Буряк (слева) и старший тренер команды Валерий Лобановский (справа) Юрий Сомов/РИА новости

На мундиале-1986 советские футболисты на групповом этапе уничтожили венгров и канадцев, а также сыграли вничью с действующими чемпионами Европы французами, после чего команду считали едва ли не теневым фаворитом чемпионата мира. Однако в 1/8 финала команда Лобановского в очень странном и результативном матче потерпела сенсационное поражение от Бельгии (3:4), которая тогда не входила в число грандов мирового футбола.

Лобановскому дали продолжить работу со сборной, и он оправдал доверие. В 1988-м советские футболисты добрались до финала чемпионата Европы, где навязали борьбу фантастической команде Голландии. К сожалению, точный удар Рууда Гуллита и знаменитый чудо-гол Марко ван Бастена лишили советских футболистов золота, однако и серебро можно и нужно считать грандиозным успехом.

С 1990 по 1996 год Лобановский работал со сборными ОАЭ и Кувейта. Добиться каких-то впечатляющих успехов с командами не удалось, однако опыт точно был интересным и полезным.

Команды Лобановского представляли собой футбольные машины, подавлявшие соперников физической и тактической дисциплиной. Я никогда не считал зазорным детально изучать его доклады и перенимать прогрессивные наработки. Его вклад в развитие мирового футбола трудно переоценить, — говорил великий испанский тренер Луис Арагонес.

Уход и память

Осенью 2001 года Лобановский перенёс инфаркт, однако смог восстановиться и вернуться к тренерской работе. 7 мая 2002 года во время выездного матча киевского «Динамо» против «Металлурга» в Запорожье специалисту снова стало плохо: его забрали в больницу прямо с тренерской скамейки. Причём дошёл до машины скорой помощи он на своих ногах. Врачи диагностировали инсульт. Лобановский перенёс операцию, но несмотря на усилия врачей, скончался спустя почти неделю — 13 мая. Тренеру было всего 63 года.

Мэтра похоронили в Киеве, попрощаться с ним, по разным оценкам, пришли от 60 до 150 тысяч человек. Именем великого тренера назван киевский стадион, несколько улиц в разных городах Украины. О специалисте пишут книги, снимают фильмы. Фигур подобного масштаба в отечественном футболе было совсем немного.