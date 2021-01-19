Хорватский форвард Манджукич стал игроком «Милана»

https://static.news.ru/photo/206f9350-5a54-11eb-97bb-fa163e074e61_660.jpg Марио Манджукич Фото: vk.com/milannews

Итальянский футбольный клуб «Милан» подписал контракт до конца сезона с возможностью продления с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Ранее в СМИ появлялась информация о переговорах представителей «россонери» с форвардом, однако сведения окончательно подтвердились во вторник, 19 января.

Таким образом состоялось возвращение Манджукича в Италию. Ранее хорват играл за «Ювентус». В составе «старой синьоры» нападающий сыграл 43 матча и забил 20 голов, один из них — в ворота мадридского «Реала» в финале Лиги Чемпионов 2017 года.

На данный момент в активе Манджукича 24 трофея. В частности, он выигрывал ЛЧ, девять национальных чемпионатов, 12 кубков и суперкубков.

В «Милане» Манджукич будет выступать до девятым номером, сообщает пресс-служба клуба. Он составит в атаке пару находящемуся в отличной форме шведу Златану Ибрагимовичу, забившему накануне два мяча в ворота «Кальяри». В настоящий момент «Милан» находится на первом месте в Серии А. На второй позиции располагается самый принципиальный соперник «россонери» — миланский «Интер».

Как ранее передавал NEWS.ru, «Бавария» может пожертвовать полузащитником Корентеном Толиссо ради приобретения игрока центра поля мюнхенгладбахской «Боруссии» Флориана Нойхауса.

Так, сумма отступных в контракте игрока составляет €40 млн. В связи с этим клуб не исключает продажу Толиссо. Известно, что контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Некоторое время назад появилась информация о том, что интерес к французу проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».