Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов попал в больницу при Минобороны, сообщает «Матч ТВ». Хоккеист находится в 1469-м военно-морском клиническом госпитале в Северодвинске.
По данным корреспондента телеканала, на территорию медицинского учреждения пройти невозможно — там запрещены съемки.
Ранее стало известно, что Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.
Советский хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о задержании и отправке в армию вратаря ЦСКА. Бывший спортсмен, сам избежавший службы в регулярной Советской армии и уехавший в НХЛ, считает, что Федотов должен отслужить.