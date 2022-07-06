Хоккеист Федотов попал в военный госпиталь Минобороны «Матч ТВ»: вратарь сборной России по хоккею попал в военный госпиталь Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Федотов

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов попал в больницу при Минобороны, сообщает «Матч ТВ». Хоккеист находится в 1469-м военно-морском клиническом госпитале в Северодвинске.

По данным корреспондента телеканала, на территорию медицинского учреждения пройти невозможно — там запрещены съемки.

Ранее стало известно, что Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

Советский хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о задержании и отправке в армию вратаря ЦСКА. Бывший спортсмен, сам избежавший службы в регулярной Советской армии и уехавший в НХЛ, считает, что Федотов должен отслужить.