«Химки» покинули пять футболистов

https://static.news.ru/photo/76aa6bdc-a401-11ea-8697-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

Подмосковный футбольный клуб «Химки» покинули несколько игроков, сроки контрактов которых истекли.

Подошло к концу арендное соглашение у Идриса Умаева, который возвращается в «Ахмат». Также клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Евгений Пузин и Артём Попов, сообщает пресс-служба «Химок».

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.