Хиддинк назвал причину беспорядков перед финалом Лиги чемпионов Хиддинк заявил, что беспорядки перед финалом Лиги чемпионов случились из-за недостаточного числа стюардов

Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

финал футбольной Лиги чемпионов 2022

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк высказался о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов в Париже, сообщает «Чемпионат.com». Специалист признался, что его очень печалят подобные ситуации.

Все эти беспорядки перед матчем «Ливерпуля» и «Реала» начались из-за того, что там было очень мало стюардов. Ненавижу такие «вторжения» — что в Париже, что в мире! — заявил специалист.

Матч прошёл на стадионе «Стад де Франс» в Париже 28 мая. Перед игрой несколько тысяч болельщиков попытались проникнуть на стадион с фальшивыми билетами. Из-за этого многие фанаты, у которых были настоящие билеты, не смогли попасть на трибуны. Полиция применила против болельщиков слезоточивый газ, а начало встречи было отложено.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор. Клуб из Мадрида выиграл трофей в четырнадцатый раз в истории, а главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти стал первым и единственным тренером, четырежды побеждавшим в Лиге чемпионов.