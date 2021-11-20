Хави опроверг информацию о завершении карьеры Агуэро

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заявил L’Equipe, что информация о скором завершении карьеры нападающего команды Серхио Агуэро из-за проблем со здоровьем не соответствует действительности. Наставник «сине-гранатовых» выразил надежду на то, что аргентинский форвард продолжит играть.

То, что было сказано, не соответствует действительности. Мы надеемся, что он сможет продолжить играть в футбол. Мы разговаривали с ним в последние дни и не подтверждаем эти сообщения, — сказал Хави.

Агуэро известен по выступлениям за аргентинский «Индепендьенте», испанский «Атлетико» и английский «Манчестер Юнайтед». Состав «Барселоны» форвард пополнил в 2021 году. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей и отметился одним забитым мячом.

В первом тайме 12-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) Серхио Агуэро был заменён из-за тахикардии. После матча сообщалось, что футболист чувствует себя хорошо, но затем появилась информация, что форвард выбыл на три месяца из-за проблем с сердцем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Агуэро не сможет продолжить карьеру из-за проблем с сердцем. Как сообщил журналист Жерар Ромеро на своей странице в Twitter, официальное объявление о прекращении выступлений аргентинца будет объявлено на следующей неделе.