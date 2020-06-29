Хави готовится возглавить «Барселону»

https://static.news.ru/photo/af724a96-b9ed-11ea-85d5-fa163e074e61_660.jpg Хави Эрнандес Фото: yangyuanyong/Xinhua/Global Look Press

Бывший капитан футбольного клуба «Барселона» и главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес рассказал, что мечтает стать наставником своей бывшей команды.

Моя самая большая мечта — стать главным тренером «Барселоны» и добиться с командой успеха. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому, — цитирует Хави Onda Cero.

Хави назначен главным тренером катарцев 28 мая 2019 года. Со своими подопечными испанский специалист завоевал Кубок шейха Яссима, который проводится с 1976 года. В январе Хави назвал причину, по которой отказался от предложения возглавить испанскую команду.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший полузащитник футбольного клуба «Барселона» Андрес Иньеста, выступающий в японском «Виссел Кобе», считает, что руководство «сине-гранатовых» поступило некрасиво по отношению к экс-капитану испанской команды.