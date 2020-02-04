https://static.news.ru/photo/905b28c2-4737-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель фонда помощи детям с опухолями мозга, народный артист России Константин Хабенский стал послом чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Оргкомитета Евро-2020.

Хабенский вместе с генеральным директором директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексеем Сорокиным и талисманом чемпионата Скиллзи посетили клинику НИИ им. Р. М. Горбачевой. Гости провели для детей футбольную викторину и вручили им памятные подарки.

В Санкт-Петербурге с 4 по 6 февраля проходит пятый, заключительный инспекционный визит Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по подготовке города к проведению матчей чемпионата Европы. Его основная цель – обсуждение операционной деятельности стадиона и объектов Евро-2020 во время турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что на подготовку стадиона к проведению матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 необходимо потратить несколько десятков миллионов рублей, писал NEWS.ru.