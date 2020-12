Гвардиола признан лучшим футбольным тренером XXI века

Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик признан лучшим специалистом 2020 года, говорится на странице премии в Twitter. Флик опередил своего соотечественника Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и итальянца Джана Пьеро Гасперини из «Аталанты».

PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award #Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q