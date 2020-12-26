Гвардиола признан лучшим футбольным тренером XXI века

https://static.news.ru/photo/02408a6c-487d-11eb-9f05-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Гвардиола Фото: vk.com/guardiola_pep

Лучшим футбольным тренером по версии Globe Soccer Awards признан наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик признан лучшим специалистом 2020 года, говорится на странице премии в Twitter. Флик опередил своего соотечественника Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и итальянца Джана Пьеро Гасперини из «Аталанты».

PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award #Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Помимо Гвардиолы на звание лучшего тренера века также претендовали Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал», Жозе Моуриньо («Тоттенхэм») и Алекс Фергюсон, тренировавший ранее «Манчестер Юнайтед».

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он тренировал такие клубы как «Бавария» и «Барселона». За свою карьеру тренера он стал обладателем 29 титулов, среди которых восемь побед в национальных турнирах и две — в Лиге чемпионов.

Как сообщал NEWS.ru, нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2020 года по версии Globe Soccer Awards. Левандовски опередил в голосовании Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»).