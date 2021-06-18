Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал фаворита чемпионата Европы — 2020 по футболу. Он выделил четыре команды в борьбе за звание лучшей европейской команды.
Команд много, кто играет хорошо. Это и Бельгия, и Франция, и Италия, и, в конце концов, Испания. Но не все, кто здорово начинают, доходят до самого конца, — сказал Губерниев корреспонденту NEWS.ru
Он отметил, что поддерживает сборную России.
У меня нет фаворита, я не творю себе кумира на футбольном поле. Болею за сборную России. Но без чемпионов Европа не останется, — добавил он.
Евро-2020 должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Ранее Губерниев дал прогноз на заключительный матч группы B между Россией и Данией. По его словам, датчане выйдут на поле «умирать».