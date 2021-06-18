https://static.news.ru/photo/689e927a-d029-11eb-87bc-96000091f725_660.jpg Сборная Бельгии на тренировке Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал фаворита чемпионата Европы — 2020 по футболу. Он выделил четыре команды в борьбе за звание лучшей европейской команды.

Команд много, кто играет хорошо. Это и Бельгия, и Франция, и Италия, и, в конце концов, Испания. Но не все, кто здорово начинают, доходят до самого конца, — сказал Губерниев корреспонденту NEWS.ru

Он отметил, что поддерживает сборную России.

У меня нет фаворита, я не творю себе кумира на футбольном поле. Болею за сборную России. Но без чемпионов Европа не останется, — добавил он.

Евро-2020 должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Ранее Губерниев дал прогноз на заключительный матч группы B между Россией и Данией. По его словам, датчане выйдут на поле «умирать».