Губернатор Никитин высказался о бюджетном финансировании ФК «Тамбов»

https://static.news.ru/photo/55f64de8-6175-11eb-9943-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fctambov68

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал ситуацию с финансированием футбольного клуба «Тамбов».

Известно, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда оказалась на грани банкротства. Задолженность «Тамбова» составляет 360 млн рублей — почти 50% от указанной суммы приходятся на долги по зарплате перед футболистами. Теперь футбольный клуб может сняться с чемпионата и окончательно потерять профессиональный статус.

У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем. Я не поднимал эту тему из-за уважения к клубу, к футболу, к людям, которые ко мне пришли, а в ответ получал несправедливые обвинения, — отметил Никитин, слова которого приводит портал tvtambov.ru.

Губернатор также высказался по поводу неудавшейся реконструкции стадиона «Спартак». По его словам, проектировщик на завершающем этапе реконструкции написал заключение о том, что стадион не подходит для игр РПЛ. Проблема заключается в том, что на месте спортивного объекта проходит теплотрасса.

Ранее NEWS.ru писал, что российский нападающий Александр Кокорин определился с игровым номером, следует из сообщения пресс-службы «Фиорентины».

Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом. Теперь футболист будет выступать за итальянскую команду под 91-м номером. Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года, стоимость сделки составила €4,5 млн.