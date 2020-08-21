Греческая полиция арестовала капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра

https://static.news.ru/photo/c35a7c62-e3a6-11ea-abdd-fa163e074e61_660.jpg Харри Магуайр Фото: Paul Chesterton/Global Look Press

Капитан «Манчестер Юнайтед» и защитник сборной Англии Харри Магуайр в Греции вступил в конфликт с туристами. Полиция арестовала его.

Как сообщает «Газета.ru», футболист со своими приятелями вступил в конфликт с британскими туристами около одного из баров. Когда прибыли полицейские, он отказался им повиноваться.

Отмечается, что Магуайра задержали и доставили в полицейский участок. Подчёркивается, что игрок находился на отдыхе вместе со своей девушкой и другими партнёрами по команде — Маркусом Рэшфордом и Джесси Лингардом.

При этом в полиции утверждают, что сотрудники правопорядка получили от группы лиц, в которую входил футболист, удары руками и ногами. Им будет предъявлено «обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах».

Как писал NEWS.ru, второй кассационный суд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 13 мая. Судебная коллегия отметила, что в приговоре по эпизоду с избиением Виталия Соловчука не дана оценка показаниям некоторых свидетелей, кроме того, в нём есть противоречия между показаниями свидетелей и осуждённого Кирилла Кокорина. В эпизоде с нападением на Дениса Пака и Сергея Гайсина суд не учёл роли каждого из фигурантов «при нанесении телесных повреждений».

3 августа Мосгорсуд в повторном апелляционном заседании изменил приговор Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Суд постановил приговор Пресненского суда отменить. Оправдать Мамаева, Протасовицкого и Кирилла Кокорина по обвинению по статье 213 УК «Хулиганство». За ними признано право на реабилитацию.