После домашнего поражения (0:2) от «Эспаньола» из Барселоны в групповом турнире Лиги Европы наставник московских «армейцев» Виктор Гончаренко отметил, что не собирается взваливать вину за неудачный результат на одного конкретного игрока.

— Иногда тяжело принять результат, но надо. Нужно идти вперёд. Иногда большие усилия приносят очень маленькие плоды. Через такое тоже надо пройти. Когда ты имеешь преимущество в еврокубковом матче, надо забивать, а мы играем в большей степени эмоционально. Иногда нам стоит играть более умно. Наверное, мы будем так делать после того, как пройдём через подобные игры. В современном футболе разницу между победой и поражением делает одна передача, один фланговый навес. Игра может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения.

— Перед матчем вы говорили, что за год после победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов ваша команда стала опытнее, научилась дожимать соперника в матчах, где владеет преимуществом. Но сегодня именно этого и не хватило...

— Мы говорили, что будет другая игра в отличие от российского чемпионата. Да, мы научились дожимать, но речь шла о нашем первенстве. А в еврокубках может быть лишь один момент, который надо реализовать, или выиграть одно единоборство, которое может оказаться ключевым. Возможно, не всем игрокам хватает понимания этой ситуации.

— Какой эпизод матча вы считаете ключевым?

Игорь Дивеев Сергей Лантюхов/News.ru

— Он лежит на поверхности. Но если я его озвучу, получится, что я недоволен кем-то из игроков. А это не так. Конечно, тот же Седрик Гогуа мог лучше сыграть при выходе один на один. Но у него карьера складывается со взлётами и падениями, он пришёл к нам из «Тамбова» и сегодня вышел в таком ответственном матче... Гогуа играл в обороне глубже, чем Игорь Дивеев, которого он заменил. Но это не критика — Седрик много пропустил, и ещё не до конца понимает наши действия в защите. Надо просто продолжать с ним работать.

— Чем была вызвана замена Дивеева?

— У него повреждение, он не мог продолжить игру.

— Насколько серьёзна травма? Успеет ли Игорь восстановиться к матчу с «Ростовом» и играм за молодёжную сборную? И какое повреждение у Хёрдура Магнуссона?

— На следующий день после игры мы оценим состояние обоих и поймём, насколько серьёзны повреждения и смогут ли они сыграть в ближайшем туре РПЛ.

— При втором голе соперника Хёрдур допустил очевидную ошибку — это вызвано как раз травмой?

— Это следствие того, что мы потеряли контроль. Мы больше эмоционально атаковали в концовке, не было никакой стройности в игре.

— Получается, настолько велика разница между Российской премьер-лигой (РПЛ) и испанским чемпионатом, что 18-я команда Ла Лиги обыграла лидера нашего чемпионата?

— Абсолютно неуместно об этом говорить. Не надо обращать внимание, на каком сейчас месте «Эспаньол». Они во всех своих матчах в национальном чемпионате могли выиграть.