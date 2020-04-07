Головина включили в пятёрку самых прогрессирующих футболистов Европы

https://static.news.ru/photo/b2233b5a-78d0-11ea-bc79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.

The Score отметило возросшую роль Головина после провального первого сезона в «Монако», куда футболист перешёл за €30 миллионов из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018.

Теперь, хотя его статистика не феноменальна — три гола и четыре передачи, — он часто определяет исход игры, отмечает издание.

Другими прогрессирующими игроками по версии издания оказались Адама Траоре, Крис Смоллинг, Суат Сердар и Микель Мерино. Лучшими в своих лигах стали Лео Месси, Садио Мане, Роберт Левандовски, Йосип Иличич и Анхель Ди Мария.

Как писал NEWS.ru, в марте Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года.