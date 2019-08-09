https://static.news.ru/photo/25b7033c-ba89-11e9-8aec-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский полузащитник Александр Головина не сможет помочь «Монако» в матче 1-го тура чемпионата Франции (Лига 1) против «Лиона», который состоится 9 августа.

Как сообщает пресс-служба монегасков, встречу он пропустит из-за перебора желтых карточек, полученных в прошлом сезоне. В сезона-2018/19 в последнем матче с «Ниццей» (0:2) россиянин получил пятую желтую карточку в чемпионате.

Ранее полузащитник сборной России Головин заявил, что его партнёры по команде не хотят играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), писал News.ru.