Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»

https://static.news.ru/photo/1efc0090-e230-11ea-a374-fa163e074e61_660.jpg Федор Смолов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вничью со счётом 1:1 сыграл на своём поле екатеринбургский «Урал», соперником которого в матче третьего тура Российской премьер лиги (РПЛ) стал московский «Локомотив». Гостей спас нападающий Фёдор Смолов забив за «красно-зелёных» первый гол после возвращения из «Сельты».

Мяч в ворота «уральцев» Смолов отправил на 87-й минуте и спас команду от поражения. На 69-й минуте главный тренер екатеринбургской команды Юрий Матвеев получил жёлтую карточку.

Уже на протяжении четырёх матчей РПЛ «шмели» не могут обыграть «железнодорожников», а в последний раз «Урал» выигрывал у «Локомотива» 23 ноября 2018 года (гостевая победа со счетом 2:1). В этот же период «красно-зелёные» победили екатеринбургский клуб «Олимп» в финале Кубка России в позапрошлом сезоне.

В РПЛ «Локомотив» не проиграл уже три матча подряд, а до ничьей с «Уралом» дважды выиграл и расположился на первом месте турнирной таблицы. Сейчас на счету столичного клуба семь очков.

Екатеринбургская команда, наоборот, никак не может выиграть — две ничьи и одно поражение — и находится на 11-м месте в турнирной таблице. В их активе пока только два очка.

Как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Уфа» сыграли вничью в третьем туре РПЛ.