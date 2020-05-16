Глушаков оценил возобновление Бундеслиги без зрителей

https://static.news.ru/photo/3b12c254-97ae-11ea-8a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Ibing/Global Look Press

Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от просмотра чемпионата Германии, который проходит без зрителей.

Ощущения, конечно, специфические — как будто на трибуне на сборах игроков просматриваем, — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Он положительно оценил игру футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Глушаков считает, что у спортсмена есть перспективы.

Футбольный сезон в Бундеслиге был официально восстановлен 16 мая. 26-й тур открыли сразу пять матчей. В турнирной таблице главного дивизиона Германии на первом месте находится мюнхенская «Бавария». Следом за ней идёт дортмундская «Боруссия». На третьем месте турнира расположилась берлинская «Герта».

NEWS.ru писал, что чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Игры будут проходить без зрителей. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС).