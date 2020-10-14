Главным тренером «Динамо» назначен Сандро Шварц

Немецкий футбольный специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского «Динамо». Контракт подписан до конца сезона-2021/22.
Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы, — цитирует пресс-служба клуба Шварца.
Немецкий тренер заявил, что в «Динамо» собрана молодая команда с интересными перспективами. Специалист пообещал сделать всё возможное для достижения поставленных целей.
Вместе со Шварцем к работе в клубе приступили Андрей Воронин и Волкан Булут.
Немецкий тренер наиболее известен по работе с клубом «Майнц 05», который выступает в Бундеслиге. Шварц возглавлял его с 2017-го по 2019 год, а до этого работал с молодёжными командами.
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