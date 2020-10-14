Тренерский штаб ФК «Уфа» пополнит специалист из Германии

Фото: rubin-kazan.ru

Российские футболисты молодёжной команды по футболу (до 21 года) выиграли у команды Латвии и вышли в финальную часть чемпионата Европы.

Матч в Риге завершился со счётом 1:4. У россиян отличились Константин Кучаев (28-я минута), Павел Маслов (51), Даниил Лесовой (55) и Александр Ломовицкий (86). Хозяева отыграли один мяч на 93-й...