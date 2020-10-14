Тренерский штаб ФК «Уфа» пополнит специалист из Германии

Одним из помощников нового главного тренера футбольного клуба «Уфа» Рашида Рахимова станет испанец Эдуардо Докампо, заявил председатель совета директоров башкирской команды Ростислав Мурзагулов.
Одним из помощников Рашида Рахимова будет Эдуардо Докампо. Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку, — приводит слова Мурзагулова Sport24.
По его словам, пока у обоих специалистов есть ряд трудностей по оформлению визы из-за коронавируса. В «Уфе» выразили надежду, что тренеры прилетят в Россию на следующей неделе.
Эдуардо Докампо ранее входил в тренерский штаб казанского «Рубина».
Рахимов возглавил «Уфу» 11 октября, сменив на этом посту Вадима Евсеев. Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин отреагировал на новость об уходе Евсеева с поста главного тренера «Уфы».