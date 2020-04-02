Главный тренер «Локомотива» отреагировал на слова экс-гендиректора клуба

https://static.news.ru/photo/ec534bac-74da-11ea-8c05-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус с теплотой отозвался о главном тренере футбольного клуба Юрии Сёмине, заявив, что в глубине души скучает по нему. Сёмин его признание принял как должное.

А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше, — сказал «Чемпионату» Сёмин.

Главный тренер «Локомотива» подчеркнул, что футбол для него всегда будет оставаться главным в жизни, и он служит только ему и клубам, в которых работает.

Лично я всегда только приподнимал имидж клуба, — заявил Сёмин.

Как писал NEWS.ru, руководство московского ФК «Локомотив» не проводило аудит, по результатам которого подало в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса, заявил сам экс-менеджер. Он отметил, что за такие «заключения» нужно лишать лицензии. Геркус стоял у руля «Локомотива» с 2016 по 2018 год. Сначала он занимал должность президента, а позже стал генеральным директором. При нём клуб завоевал Кубок России сезона-2016/2017, а в следующем сезоне стал чемпионом страны.