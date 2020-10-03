Главный тренер «Краснодара» рассказал, что клуб приобретёт нового игрока

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал поражение московскому «Динамо» со счётом 0:2 в матче десятого тура Российской премьер-лиги.
Для нас это трудная игра, находимся в непростом графике с ограниченной обоймой. Если бы вошли с равным счётом во втором тайме, всё могло бы сложиться по-другому. Мы должны были проявить дисциплину, но открылись, и соперник поймал нас на быстрых контратаках, было сложно отыграться, не было ни ресурсов, ни сил, — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
Наставник «быков» также отметил, что в «Краснодаре» ещё появится новый игрок.
Большого количества приобретений не будет, возможно, добавится ещё один футболист, — добавил специалист.
Как ранее писал NEWS.ru, «Динамо» обыграло «Краснодар» со счётом 2:0. Голами отметились Вячеслав Грулёв и Данила Лесовой.
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