Главный тренер «Краснодара» рассказал, что клуб приобретёт нового игрока

Для нас это трудная игра, находимся в непростом графике с ограниченной обоймой. Если бы вошли с равным счётом во втором тайме, всё могло бы сложиться по-другому. Мы должны были проявить дисциплину, но открылись, и соперник поймал нас на быстрых контратаках, было сложно отыграться, не было ни ресурсов, ни сил, — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.