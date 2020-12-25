Глава Минспорта: в России недовольны результатами клубов в еврокубках

https://static.news.ru/photo/80fe48e0-4683-11eb-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Министр спорта Олег Матыцин признался, что недоволен результатами российских футбольных клубов в еврокубках, а также разочарован выступлениями национальной сборной.

Никто в России не удовлетворён результатами команд в еврокубках и результатами игр сборной, но сейчас мы активно взаимодействуем с РФС — это одна из немногих федераций, которая предложила долгосрочную стратегию. Быстро перестроить футбол очень сложно, это связано с деятельностью профессиональных клубов, — сказал Матыцин на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года.

По его словам, клубы должны учитывать интересы сборной, но если рассматривать проблемы глубже, то надо начинать с подготовки тренеров и повышения их квалификации. По его словам, качество футбола появится, когда будет работать система. Кроме того, он отметил, что каждый раз все обсуждают судейство, и надо понимать, с каким опытом приходят специалисты.

Министр также сообщил, что нужно создавать российскую систему воспитания футболистов, объяснив позицию относительно лимита на легионеров.

Надо создавать российскую систему воспитания игроков. Мы, конечно, с уважением относимся к легионерам, но если речь идёт о воспитании, в том числе и сборной, то легионеры могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Если в клубе выступают семь легионеров, из кого мы будем сборную составлять? Из них? — задаётся вопросом он.

Тем не менее он выражает надежду, что на чемпионате Европы по футболу, который был перенесён на 2021 год из-за коронавируса, у российской сборной хорошие перспективы.

Думаю, перспективы хорошие, но всё зависит и от удачи в том числе. Наши футболисты отличаются тем, что могут показать результат, который от них все ждут. Будем надеяться, что они нас приятно удивят, — заключил он.

Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал публикацию издания New York Times, в котором было опубликовано сообщение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказывается от публикации полного отчёта по делу между WADA и российской стороной, писал NEWS.ru.